النصر والاتحاد يتفقان على تكريم قائد الأخضر السابق في ليلة الوداع!

نجم النصر والاتحاد يقرر الاعتزال في نهاية الموسم..

SHAHID

يستعد ناديا النصر والاتحاد لتقديم مبادرة طيبة، قبل مباراة الكلاسيكو التي تقام على ملعب الأول بارك، يوم الإثنين المقبل، في الجولة 34 والأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأفادت صحيفة "الرياضية" بأن إدارتي النصر والاتحاد تتفقان على تكريم المدافع عمر هوساوي، قبل مباراة الفريقين، بعدما أعلن اللاعب عن قراره باعتزال اللعب مع نهاية الموسم.

وعانى عمر هوساوي من الإصابة بالتهاب في عظمة الساق، وكان مقررًا غيابه عن الملاعب لمدة شهرين، ومن ثم العودة للملاعب قبل الموسم الجديد، فيما قرر مدافع الاتحاد إسدال الستار على مسيرته الكروية.

ولعب هوساوي بقميص ناديي النصر والاتحاد، حيث انتقل إلى النصر في 2011، قادمًا من الشعلة، وتمت إعارته إلى القادسية في موسم 2011-2012، ثم عاد ليمثل العالمي حتى 2020، حتى انتقل إلى صفوف الاتحاد، بعقد ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتوج عمر هوساوي بلقب الدوري السعودي 4 مرات، بالإضافة كأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي، وخاض 237 مباراة مع النصر، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة، فيما لعب 73 مباراة مع الاتحاد، وسجل هدفًا وصنع آخر، فيما مثّل هوساوي المنتخب السعودي الأول في 41 مباراة دولية، سجل خلالها 3 أهداف، وشارك في نهائيات كأس العالم 2018.

SHAHID