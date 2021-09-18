النصر والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2022، والمقامة في ملعب مرسول بارك

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النصر 1 × 3 الاتحاد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - الاتحاد السبت 18 سبتمبر2021،

11 صفر 1443،

20:30 السعودية، 19:30 مصر شاهد VIP مرسول بارك

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90+5' نهاية المباراة بفوز الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف

90' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع

89' جووووووووووووووووووووووووووووووول هدف ثالث للاتحاد، برونو هنريكي يقتل المباراة بعد تمريرة من فهد المولد استلمها هنريكي وسدد تسديدة قوية في شباك العالمي.

الهدف الثالث لفريق الاتحاد سجله اللاعب برونو هنريكي عند الدقيقة 89#النصر 1 - 3 #الاتحاد#النصر_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/IoVkdE5uXx — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 18, 2021

87' أووووووووه مصائب النصر تتزايد وبطاقة حمراء على عبد الإله العمري، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

80' عشر دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الثاني والمباراة، والاتحاد متقدم بهدفين مقابل هدف.

74' أوووووووووووووووووووووه إثارة كبيرة، حمد الله يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء ويلعبها على طريقة باننيكا ويتصدى جروهي لها بثبات.

73' أوووووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء للنصر، بعد لمس الكرة ليد المدافع عبد الإله الملكي.

70' عرضية للنصر من الجانب الأيسر قابلها فونيس موري برأسية مرت أعلى المرمى.

65' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف ثاني للاتحاد، عن طريق إيجور بعد عرضية من الجانب الأيسر، قابلها بلمسة واحدة في الشباك.

56' أوووووووووووووه فرصة خطيرة للنصر، كرة طولية استلمها حمد الله وتقدم الحارس ولكن حمد الله سددها من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار المرمى.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

45' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

43' ركلة حرة مباشرة للنصر، لعبها حمد الله ولكنها ارتطمت بالحائط البشري وتمر بسلام.

37' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل للنصر، تسديدة قوية من تاليسكا تصدى لها جروهي وارتدت إلى سلطان الغنام الذي صوب تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

هدف التعادل لفريق النصر سجله اللاعب سلطان الغنام عند الدقيقة 37#النصر 1 - 1 #الاتحاد#النصر_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/1Gw3pGxSoZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 18, 2021

34' محاولة للنصر بتسديدة من تاليسكا ولكنها تمر بعيدًا عن مرمى العميد.

30' نصف ساعة من الشوط الأول.

26' هدوء في أحداث المباراة خلال الدقائق الأخيرة، وقلة الفرص الخطرة على المرميين.

20' مرور ثلث ساعة من الشوط الأول، والاتحاد متقدم بهدف دون رد.

15' يا رباااااه الرد السريع كان سيأتي من النصر، عن طريق أبو بكر الذي سدد تسديدة قوية، لكن جروهي واصل التألق وحافظ على نظافه شباكه.

10' جووووووووووووووووووووووووووول هدف أول للاتحاد، عن طريق عبد الرحمن العبود، هجمة مرتدة بدأها رومارينيو ومرر تمريرة سحرية وضعت العبود في وضع انفراد بالمرمى، وبدوره سدد الكرة في الشباك.

الهدف الاول لفريق الاتحاد سجله اللاعب عبدالرحمن العبود عند الدقيقة 10#النصر 0 - 1 #الاتحاد#النصر_الاتحاد#قنوات_SSC pic.twitter.com/jcP2ChgZHz — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 18, 2021

5' مرور خمس دقائق من عمر الشوط الأول، وبداية قوية وسريعة من الجانبين.

3' أووووووووووووووه بداية خطيرة وتسديدة مخادعة من حمد الله ولكن جروهي يتألق ويتصدى للكرة ببراعة ويحولها إلى ركنية.

1' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشنقيطي - حمدان الشمراني - أحمد حجازي - سعود عبد الحميد

عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي

عبد الرحمن العبود - إيجور - عبد العزيز البيشي

رومارينيو

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-4-2

وليد عبد الله

سلطان الغنام - فونيس موري - عبد الإله العمري - محمد قاسم

ماشاريبوف - على الحسن - أنسيلمو - تاليسكا

عبد الرزاق حمد الله - فينسنت أبو بكر

كانت انطلاقة العميد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم مخيبة، حيث خسر من الفيحاء بهدفٍ نظيف، لكنه انتفض وفاز على الرائد والفيصلي وأبها تواليًا، ليصبح رصيده 9 نقاطٍ من 4 مباريات.

لم يخض النصر إلا 3 مبارياتٍ فقط في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث أُجلت مباراته في الجولة الرابعة لانشغاله بمواجهة تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا 2021. وخلال هذه المباريات الثلاثة، نجح العالمي في الفوز على ضمك والتعاون، لكنه خسر من الفيصلي، ليمتلك بذلك 6 نقاط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة النصر والاتحاد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مرسول بارك.