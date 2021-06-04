تصريحات مثيرة للجدل

واصل الإعلامي الرياضي سعود الصرامي في إطلاق التصريحات المثيرة للجدل، وذلك بشأن الصراع بين النصر والهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين على مر التاريخ.

وتوج الهلال ببطولة الدوري السعودي للمرة 17 في تاريخه، متفوقًا على الشباب والاتحاد المنافسين له على اللقب خلال الموسم الماضي.

الصرامي قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية السعودية: "لابد من العودة إلى الكلمة التي قالها الأمير عبد الرحمن بن سعود، بعد فوز النصر على الرائد بهدفين دون رد، حينما قال أن النصر هو رأس الرمح، والباقية تابعين للهلال".

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الإعلامي الرياضي تابع: "كان لابد وأن يأتي شخص مثل منصور البلوي لكي يستقل الاتحاد، ولابد أن يعود خالد بن عبد الله كي يستقل الأهلي".

واستطرد قائلًا: "معظم مسؤولي الإدارات الحالية للأندية السعودي "انهزاميين" ويريدون تقزيم أنديتهم، بهدف الظهور في الفضائيات، وعلى أمل الوصول إلى مناصب عن طريق الصدفة وليس لكفاءتهم".

جاء ذلك هجومًا من الصرامي ضد مسؤولي الأندية الأخرى، بسبب عدم مساندة النصر لصالح نادي الهلال "كما يرى"، وهو الأمر الذي يهدر حقوق الكثير من الأندية.