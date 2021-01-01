هورفات: محظوظ بلاعبي النصر وعبد الله مادو: سنكلل مجهوده بالسوبر

حديث مدرب النصر ومدافعه قبل كلاسيكو السوبر أمام الهلال

أكد آلان هورفات؛ المدير الفني للنصر السعودي، أنه تلقى دعمًا كبيرًا من لاعبي الفريق في بداية توليه المسؤولية، مشددًا على فخره بما يملكه من لاعبين ومتمنيًا تحقيق لقب السوبر المحلي.

العالمي يحل ضيفًا على الهلال بعد غدٍ السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، بكأس السوبر السعودي، كونه وصيف الدوري، وكون الزعيم بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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وقال هورفات، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للكلاسيكو: "جاهزون للسوبر وسنكون عل قدر المسؤولية الكاملة، لدينا أسماء مميزة قادرة على تحقيق الإنجاز، وأنا دائمًا فخور بما يقدمه اللاعبين، بغض النظر عن النتائج، وغن كنا نسعى دائمًا لتحقيق الانتصارات ومواصلة سلسلة اللا هزيمة".

وأضاف: "نحن محظوظون بتصاعد أداء الفريق مباراة تلو الأخرى، والمباريات الكبيرة تمنح اللاعبين حافزًا كبيرًا، والفوز بالسوبر سيمنحنا دفعة قوة حتى نهاية الموسم".

المدرب الكرواتي تابع: "عندما توليت المسؤولية الفنية للعالمي، كنت أعلم أنني أمام مهمة كبيرة، الجميع ينتظر الفوز دائمًا، وهو نفس ما أنتظره وأريد تحقيقه، وجدت دعمًا كبيرًا من اللاعبين، دعم كل منا الآخر، وأتمنى أن يتكلل مجهودنا بالسوبر".

واختتم: "نسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لدينا، لأن الجمهور يستحق منا ذلك، وعلاقتنا الحالية بالجمهور وسعادتهم بما نقدمه، وهذا سيحقق نقلة بالفريق خلال الفترة المقبلة".

وفي الإطار نفسه، قال عبد الله مادو؛ مدافع العالمي: "سنقاتل لتحقيق اللقب، الهلال فريق كبير والمباراة ستكون صعبة، لكننا جاهزين لهذا التحدي وسنفعل كل شيء لحصد اللقب".

وتابع: "هورفات يقدم كل ما لديه معنا في التدريبات، رغم أنه تولى المسؤولية في فترة صعبة، إلا أنه استطاع أن يحقق نتائج طيبة، وأعاد إلينا الثقة، وغير من شكل الفريق في فترة قصيرة، لذلك طموحنا معه تكليل مجهوده ببطولة".

يذكر أن العالمي هو بطل النسخة الماضية من السوبر على حساب التعاون، وإذا حقق لقب هذه النسخة أيضًا سيكون أول فريق يحقق السوبر مرتين متتاليتين.