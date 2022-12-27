"النصر هزم الهلال وتعادل مع الحكم"

النصر والهلال تعادلا في مرسول بارك يوم أمس 2-2

Shahid

مازالت ردود الفعل تتوالى على تعادل النصر والهلال 2-2 يوم أمس في مرسول بارك ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

مرسول بارك أقام ما يُشبه الاحتفالية بعد إطلاق الحكم المكسيكي سيزار سانتوس صافرة النهاية، وقد انتقد العديد من الإعلاميين احتفال النصر بالتعادل خاصة أنه كان الطرف الأفضل في اللقاء وقد خسر نقطتين بعدم خروجه فائزًا.

عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد

بعض الإعلاميين سخروا كذلك من هذا الاحتفال، وقد أشار بعضهم إلى أن النصر يحتفل لتعادله مع الهلال الذي يعيش في ظروف صعبة جدًا بغياب 4 عناصر أساسية عن اللقاء وتعرض أندريه كاريلو ومحمد البريك للإصابة خلال اللقاء.

الناقد الرياضي النصراوي محمد الدويش استنكر استهجان البعض من فرحة النصر عقب المباراة، ملمحًا إلى أن هذا التعادل حدث بسبب أخطاء الحكم خاصة احتساب ركلة جزاء سجل عن طريقه سالم الدوسري هدف الهلال الثاني.

إذ كتب "هزم الخصم وتعادل مع الحكم .. لماذا لا يفرح".

يُشار إلى أن بعض محللي التحكيم أكدوا خطأ الحكم احتساب ركلة الجزاء لصالح الهلال لعدم وجود احتكاك يصل لحد العنف بين الدوسري ومدافع النصر.

Shahid