النصر يريد نجم الهلال .. لويس كاسترو طلبه بالاسم واللاعبون يضغطون على الإدارة لضمه

كواليس مثيرة للجدل من داخل البيت النصراوي..

يوم بعد آخر.. تظهر كواليس "مفاجئة" في الميركاتو الصيفي السعودي؛ خاصة فيما يتعلق بالرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي".

الهلال والأهلي لم يعلنا عن أي صفقة رسمية - حتى الآن -، في الوقت الذي ضرب فيه الاتحاد بقوة؛ بالتعاقد مع الجزائري حسام عوار، بالإضافة إلى 3 لاعبين محليين "صالح الشهري، معاذ فقيهي وحامد الشنقيطي"، بينما ضم النصر، الحارس البرازيلي بينتو.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن أن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر؛ طلب التعاقد مع سلمان الفرج، قائد الهلال بـ"الاسم".

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الصرامي أعلن أيضًا في تصريحات مع إذاعة "العربية إف إم"، مساء اليوم الإثنين، أن لاعبي الفريق النصراوي "يضغطون" على مجلس إدارة ناديهم، من أجل التعاقد مع الفرج في الصيف الحالي.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن رغبة القائد الهلالي الكبير بنسبة 100%؛ هي الانتقال إلى نادي النصر، خاصة أنه مرتبط باسم سابق في الفريق الأصفر، إلى جانب تخطيطه للاستقرار في العاصمة الرياض.

وأضاف: "مسؤولو الهلال يرفضون تلبية رغبة سلمان الفرج؛ حيث يرون أن انتقال اللاعب إلى النصر، سيكون بمثابة الهزيمة الثالثة؛ بعد خسارة صفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى ملعب (الأول بارك)".

وطالب سعود الصرامي من لجنة الاحتراف السعودية، التدخل والتحقيق في أزمة الفرج؛ وذلك بعد رفض نادي الهلال "انتقاله" إلى النصر، في صيف العام الحالي؛ حتى ولو بمقابل مادي.

جدير بالذكر أن أندية الأهلي والقادسية ونيوم أبدوا رغبة قوية كذلك، في التعاقد مع الفرج البالغ من العمر 34 سنة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بعد إعلان الهلال "التخلي عنه" بشكل رسمي.