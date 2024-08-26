مفاجأة الميركاتو .. النصر على بعد خطوة من التعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان

صفقة من العيار الثقيل على أبواب النصر..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. اقترب نادي النصر السعودي، من حسم صفقة عالمية كبرى؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية، بشكل رسمي.

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النصر حسم صفقتين رسميتين - حتى الآن -؛ هما "الحارس البرازيلي بينتو والظهير الأيسر السعودي سالم النجدي"، كما بات على أعتاب التعاقد مع نجم السامبا "الصغير" ويسلي جاسوفا، من الفريق المحلي كورينثيانز.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، قدّمت الإدارة النصراوية عرضًا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ للتعاقد مع مدافعه السلوفاكي ميلان شكرينيار.

رومانو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن أن الصفقة على وشك "الاكتمال" بشكل رسمي؛ بعد اقتراب الاتفاق بين جميع الأطراف.

وأعلن الإعلامي الرياضي المختص بسوق الانتقالات العالمية، أن انتقال شكرينيار "المرتقب" إلى النصر؛ يأتي على الرغم من أن اللاعب تلقى عروضًا عديدة من الدوري الإيطالي.

ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي المقرب من البيت النصراوي عبدالعزيز العصيمي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على أن النصر لم يفاوض شكرينيار فقط؛ حيث وضع 4 خيارات أخرى في مركز قلب الدفاع.

المدافع السلوفاكي كان قد مثّل ناديي سامبدوريا وإنتر في إيطاليا، وذلك في الفترة من يناير 2016 إلى يوليو 2023، قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ومع فريق العاصمة الفرنسي.. لعب ميلان شكرينيار البالغ من العمر 29 سنة، 32 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا فقط.