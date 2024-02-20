النصر في مهمة صعبة .. نجم الفيحاء يتحدى والمدرب يرد على لويس كاسترو بـ"هذا الوعد"!

الفيحاء يهدد بـ"إقصاء" النصر من آسيا..

رفع النيجيري هنري أونيكورو، مهاجم نادي الفيحاء السعودي، والصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، راية التحدي في وجه النصر، قبل المواجهة الآسيوية المرتقبة.

الفيحاء يحل ضيفًا على نادي النصر السعودي، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حيث فاز العالمي "ذهابًا"، بهدف مقابل لا شيء.

أونيكورو وجّه رسالة إلى نادي النصر ونجومه، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة؛ بأن الفيحاء لم يغادر المجمعة ويأتي إلى "العاصمة" الرياض؛ إلا بهدفٍ واحد فقط، وهو الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، مؤكدًا على أن اللاعبين جاهزون فنيًا وبدنيًا لهذه المهمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن ناحيته.. رد رازوفيتش على تصريحات البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، والذي أكد فيها على أن العالمي سيحتفل بالتأهل غدًا؛ قائلًا: "أعد جمهورنا.. ستشاهدون فريقًا يقدّم مستوى مغاير في هذا اللقاء، عن ما حدث في الذهاب".

وشدد المدرب الصربي، على أن الفيحاء سيقدّم أفضل ما لديه طوال الـ90 دقيقة من عمر المباراة، خاصة أن كل شيء وارد في كرة القدم؛ في إشارة إلى الفوز والتأهل.