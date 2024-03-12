"النصر مهدد بالحرمان من جماهيره وإيقاف نجومه طويلًا" .. تطورات خطيرة بعد أحداث قمة العين

القمة الآسيوية شهدت أحداثًا مثيرة للجدل..

على الرغم من توديع مسابقة دوري أبطال آسيا؛ إلا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بات مهددًا بـ"عقوبات قاسية"، على خلفية مباراته أمام العين الإماراتي.

النصر ودع مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، من دور ربع النهائي؛ بعد الخسارة (1-3) أمام العين بـ"ضربات الجزاء"، عقب التعادل بأربعة أهداف لمثلهم، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الثلاثاء، دوّن مراقب المباراة، أحداث الشغب التي وقعت في أعقاب إطلاق صافرة نهاية قمة النصر والعين الآسيوية، ورفعها إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد القاري للعبة.

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الصحيفة كشفت عن أن تقرير المراقب؛ تضمن رمي "المقذوفات" على لاعبي الزعيم الإماراتي، من جانب الجماهير النصراوية، بالإضافة إلى الاعتداءات بين نجوم الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية.

وأشارت إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق، ستقوم بدراسة هذا التقرير جيدًا، قبل إصدار عقوبتها بشأن المتسببين في أحداث الشغب التي وقعت في نهاية المباراة.

جدير بالذكر أن النصر، بات مهددًا بالحرمان من جماهيره لعدة مباريات في دوري الأبطال، حال تأهله إلى النسخة القادمة، بينما ووفقًا لتعديلات لائحة الانضباط الآسيوية عام 2021؛ فإن اللاعب المتسبب في أحداث الشغب والاشتباكات؛ سيكون مهددًا بالإيقاف من 6 مباريات إلى 4 أشهر قاريًا.