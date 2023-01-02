"النصر مع رونالدو وجارسيا أولى من الهلال للعب في مونديال الأندية"

الهلال رُشح من الاتحاد الآسيوي للعب في مونديال الأندية

Shahid

طالب الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل باستبدال الهلال بجاره النصر في تمثيل آسيا خلال النسخة القادمة من كأس العالم للأندية.

الهلال رُشح من الاتحاد الآسيوي لتمثيله في مونديال الأندية 2022، والتي ستقام في المغرب خلال فبراير القادم، وذلك بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا ونظرًا لعدم اكتمال الموسم الجاري من البطولة.

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المريسل يقود الآن تيارًا من الإعلاميين النصراويين الذين يُطالبون بترشيح النصر بدلًا من الهلال، خاصة بعد تعاقده مع النجم كريستيانو رونالدو وتواجد المدرب المخضرم رودي جارسيا على رأس قيادته الفنية.

الإعلامي النصراوي كتب عبر تويتر عنوانًا لمساحة ينوي نقاش الأمر فيها في وقت لاحق اليوم "النصر سيُشرف الكرة الآسيوية والسعودية في بطولة أندية العالم".

وأضاف معلقًا "المصلحة العامة للكرة السعودية تحتم ذلك طالما الهلال ذهب بالترشيح فالنصر بكريستيانو رونالدو وجارسيا أجهز منه كنادٍ سعودي بديل".

الإعلام الهلالي لم يصمت عن تلك المطالب أبدًا، وقد اندهش بعضهم من الطرح النصراوي خاصة أن النصر لم يُشارك في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ولم يكن حتى وصيف النسخة السابقة ولم يكن كذلك بطل الدوري السعودي.

Shahid