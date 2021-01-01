صدمة جديدة للنصر من وزارة الرياضة تزيد أزماته

مجلس مسلي آل معمر تولى المسؤولية في فترة صعبة

ترفض الأزمات أن توقف ملاحقتها لنادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، ليتلقى العالمي صدمة جديدة، لكن هذه المرة من وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل.

العالمي يغوص في أزماته منذ بداية الموسم، آخرها إصابة تسعة من أفراده بفيروس كورونا، وإذا لم يتم السيطرة على الوضع، سيتم استبعاده من دوري أبطال آسيا.

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وأصدرت وزارة الرياضة، اليوم الخميس، نتائج تقييم الحوكمة للربع الرابع من موسم 2020-2021، إذ تم استبعاد النصر من الأندية التي تستحق الدعم.

خمسة أندية فشلت في التقييم هي: التعاون، أبها، النصر، الرائد والعين، ولن تحصل على دعم مادي خلال هذه الفترة، فيما حصل نجح البقية، وجاء على رأسهم الاتفاق والفتح والهلال والأهلي في الأربعة مراكز الأولى، وجاء الاتحاد في المركز السادس والشباب بالمركز التاسع.

وتشترط الوزارة على الأندية ضرورة الحصول على 6 نقاط من أصل 7 نقاط، في تقييم الحوكمة، للحصول على الدعم المادي من الوزارة.

يذكر أن مسلي آل معمر تولى رئاسة النصر بالتزكية في الأول من أبريل الجاري، بعد عزل مجلس صفوان السويكت من منصبه من قبل رئيس وزارة الرياضة.

وجاء حل مجلس السويكت نظرًا لوجود عديد المخالفات المالية والإدارية عليه، وتراكم الديون على النادي.