"النصر محظوظ" .. فرانك كيسييه يكشف عن هدف الأهلي بعد السقوط في الكلاسيكو!

أول تعليق من فرانك كيسييه بعد سقوط الأهلي أمام النصر..

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كشف النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان النادي الأهلي، عن "هدف" الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد السقوط أمام النصر، في كلاسيكو المملكة.

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الأهلي خسر بهدف مقابل لا شيء أمام النصر، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

كيسييه قال في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، بعد المباراة: "هدفنا الآن إنهاء الدوري بين الثلاثة الكبار؛ لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا، الموسم القادم".

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واعتبر النجم الإيفواري، أن النصر كان محظوظًا في المباراة، وأن الفريق الأهلاوي، لم يكن يستحق الخسارة؛ حيث كان الطرف الأفضل.

وأشار فرانك كيسييه، إلى أن نجوم الأهلي، لم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم من أجل التسجيل في الشباك النصراوية، مع ارتكاب بعض الأخطاء المؤثرة دفاعيًا.

وشكر كيسييه، الجماهير الأهلاوية على دعمها الكبير للفريق، في الكلاسيكو أمام نادي النصر، وتواجدها بقوة في ملعب "الجوهرة المشعة".

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