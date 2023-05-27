النصر متورط .. "جزار يهدد نجوم الاتحاد أمام الفيحاء"!

جماهير الاتحاد تخشى استهداف نجوم فريقها أمام الفيحاء

"يجب على نجوم الاتحاد الحذر من هذا الجزار"، رسالة وجهها الملايين من جماهير العميد إلى نجوم فريقهم، في مباراة الفيحاء المصيرية، بالجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر "الوصيف"؛ حيث يحتاج العميد، إلى الفوز على الفيحاء؛ لضمان التتويج باللقب رسميًا، دون الانتظار إلى الجولة الأخيرة.

وحذر عشاق الاتحاد، من لاعب الفيحاء حسين الشاويش، الذي تسبب في إصابة النجم البرازيلي رومارينيو، خلال مواجهة الفريقين، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووقتها، تم اتهام الشاويش، بتعمد إصابة رومارينيو وعدد من نجوم العميد؛ لخدمة فريقه الأسبق النصر، حيث لعب في فئات النادي السنية، كما مثّل الفريق الأول في موسم 2007-2008.

وكتب حساب ابو العز 57: "الكل يتذكر أسلوبه العنيف والغير أخلاقي والغير رياضي مع الخلوق روما.. وعلى جميع لاعبين الاتحاد، الحذر وتحذير الحكم منه.. قبل أن نخسر لاعب أو أكثر أمام هذا الجزار".

أيضًا.. ناشدت بعض الحسابات الاتحادية الأخرى، قائد العميد وعدد من نجوم الفريق، بضرورة التحدث مع حكم المباراة، وإعطائه معلومات عن أسلوب الشاويش "العنيف"؛ لحماية أنفسهم منه.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، سيستضيف في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، فريق الطائي؛ وذلك يوم 31 مايو الجاري.