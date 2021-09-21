هل يقود المدير الفني لمنتخب السعودية الأولمبي النصر في الفترة المقبلة؟

رشح الإعلامي الرياضي فهد المفيريج، سعد الشهري؛ المدير الفني لمنتخب السعودية الأولمبي، لقيادة نادي النصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا لأنه الأنسب حاليًا.

العالمي كان قد أقال مدربه البرازيلي مانو مينيزيس، قبل أيام، وعين مدربه المساعد كارلوس، بديلًا مؤقتًا له.

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وأتت إقالة البرازيلي بعد الهزيمة في الكلاسيكو أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصد العالمي ست نقاط فقط خلال أربع جولات خاضها حتى الآن، ليمكث في المركز الثامن، بفارق ست نقاط عن الصدارة.

وعدد المفيريج أسباب وجهة نظره، إذ كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مدرب المرحله يانصر المميز سعد الشهري، باعتقادي الاميز لقيادة النصر في هذا الوقت فمعظم عناصر الفريق النصراوي اشرف عليهم طويلًا ويعرف إمكانياتهم مع خبرته في قيادة الاندية والمنتخبات وباستطاعته صنع توليفه قادرة على المنافسة وبقوة في البطولات وقد توجد لنا زياني اخر نفخر به".

مدرب المرحله يانصر

المميز سعد الشهري

باعتقادي الاميز لقيادة النصر في هذا الوقت فمعظم عناصر الفريق النصراوي اشرف عليهم طويلًا ويعرف إمكانياتهم مع خبرته في قيادة الاندية والمنتخبات وباستطاعته صنع توليفه قادرة على المنافسة وبقوة في البطولات وقد توجد لنا زياني اخر نفخر به . pic.twitter.com/282w8ObLCV — فهد المفيريج (@fahdmufirij) September 21, 2021

يذكر أن الشهري قاد الأخضر الأولمبي للتتويج بطلًا للنسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا، ليتأهل للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

لكن في الأولمبياد ظهرت كتيبة الشهري بصورة سيئة، إذ ودعت من الدور الأول، بعد تلقي ثلاث هزائم أمام كوت ديفوار (2-1)، ألمانيا (3-2)، والبرازيلي (3-1).

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