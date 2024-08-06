"منبوذ جماهير مانشستر يونايتد!" .. النصر يختار بديل رافينيا في الميركاتو

اسم جديد يرتبط بنادي النصر في الصيف الحالي..

التعاقد مع جناح أيمن أجنبي؛ هو هدف كبير لمسؤولي نادي النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وخلال الأيام الماضية.. ترددت أنباء عن "اختيار" الإدارة النصراوية للبرازيلي رافينيا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني؛ من أجل تدعيم الجناح الأيمن؛ إلا أن اللاعب يصر على البقاء مع العملاق الكتالوني - حتى الآن -، وعدم الرحيل في الصيف الحالي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي بيتي أوروركي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الصفقة البديلة "المحتملة" في نادي النصر؛ بعد تعثر التعاقد مع رافينيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أوروركي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن النجم البرازيلي أنتوني، جناح أيمن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أصبح "الهدف الأول" للنصر، في الوقت الحالي.

وشدد الإعلامي الرياضي على أن نادي مانشستر يونايتد، مستعد لـ"بيع" أنتوني في صيف العام الحالي؛ على الرغم من أنه لن يحصل على مبلغ مالي قريب من ذلك الذي دفعه لشراء اللاعب في صيف 2022، والذي يُقدر بـ82 مليون جنيه إسترليني.

أنتوني البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى العملاق الإنجليزي في صيف 2022، قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي؛ حيث سجل 11 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 82 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ ليتلقى انتقادات واسعة من الجماهير، التي تطالب بالاستغناء عنه بسبب سوء مستواه.

جدير بالذكر أن كثير من الأسماء التي تلعب في صفوف مانشستر يونايتد، ارتبطت بالانتقال إلى النصر في الصيف الحالي؛ وعلى رأسهم البرتغالي برونو فيرنانديش، والبرازيلي كاسيميرو.