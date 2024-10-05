"لن يتراجع أبدًا" .. مدرب مانشستر يونايتد السابق يحدد موعد اعتزال كريستيانو رونالدو!

مولينستين يكشف دور ميسي في رحلة تألق الدون..

يحافظ الأسطورة كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، على لياقته ومستواه المميز بشكل مبهر، رغم تجاوزه حاجز الـ39 عامًا، مما يجعل الإجابة عن سؤال "متى يعتزل الدون؟"، وحدها في يد النجم البرتغالي.

وفي هذا السياق، تحدث رينيه مولينستين، الذي عمل كمدرب مساعد في الجهاز المعاون للسير أليكس فيرجسون بمانشستر يونايتد، وكان له بصمة مؤثرة في وضع رونالدو على الطريق الصحيح.

وقال مولينستين في حديثه لشبكة "BoyleSports": "اعتزال رونالدو؟ أعتقد أنه سيتخذ هذا القرار فقط عندما يشعر أنه لم يعد قادرًا على اللعب في أعلى مستوى لكرة القدم، ولن يتراجع أبدًا ويلعب في مستوى أقل".

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وأضاف: "كريستيانو لديه شغف مثالي بكرة القدم وكذلك بتمثيل منتخب بلاده، إنه أمر لا يصدق حقًا، نحن بالفعل محظوظون للغاية، لأننا على مدار العشرين عامًا الماضية كان لدينا لاعبين من أمثال كريستيانو وليونيل ميسي".

وتابع مولينستين: "لقد قاد كل من رونالدو وميسي الآخر إلى مستوى عالٍ وحفزه لإخراج أفضل ما عنده وكلاهما كان من الطراز العالمي تمامًا".

وأردف: "لا يمكنني الحديث إلا عن كريستيانو، لأنني عملت معه لفترة قصيرة خلال رحلته الأولى مع مانشستر يونايتد. أعتقد أن كل ما حققه كان يستحقه لأنه كان صاحب الدافع الرئيسي وراء كل نجاحاته".

يذكر أن كريستيانو رونالدو الذي تجاوز حاجز الـ900 هدف في مسيرته مع كرة القدم ويطمح لبلوغ الألف، سينتهي عقده مع النصر بنهاية الموسم الجاري وهناك مؤشرات حول تجديد عقده واستمرار تجربته في السعودية.