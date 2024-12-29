النصر مثل مانشستر سيتي .. سعود الصرامي يحذر ماجد الجمعان من إرث جويدو وكواليس "إلغاء مباراة ودية"!

بعد اقتراب الجمعان من الرئاسة التنفيذية للنصر..

أكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أن ماجد الجمعان تنتظره مهمة صعبة، بتحمل "إرث ثقيل" من الإيطالي جويدو فينجا، حال تعيينه في الرئاسة التنفيذية للشركة الربحية، مع بداية العام الجديد، مضيفًا أن النصر مثل مانشستر سيتي.

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وأوضح الصرامي، عبر برنامج "ملاعب"، سبب تشبيهه للنصر بمانشستر سيتي، بأن هذا الموسم يعتبر منتهيًا للفريقين، ويبدو النصر وكأنه سيكمل الموسم "تحصيل حاصل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "جويدو لن يرحل تمامًا عن النصر حال تعيين ماجد الجمعان، بل قد يُحوّل كمستشار إداري أو في منصب آخر، وكان شروط ماجد واضحة، بعد اجتماعات متتالية مع إدارة النادي، برئاسة عبد الله الماجد، (إما تعييني كرئيس تنفيذي وصاحب القرار أو لا آتي)، كما أوضح أن مفاوضات النصر والجمعان استمرت أكثر من 8 أسابيع، ولكنها كانت تنشط ثم تهدأ".

وتابع الصرامي "تشعر كأن جويدو يرفض الرحيل في أجواء مريحة، مثل موضوع تاليسكا، الجميع قالوا وقّع في تركيا، وهو حاليًا يشارك في تدريبات النصر، وأيضًا فترة التوقف، لماذا لم ينظم معسكر للفريق أو مباريات ودية؟ المدرب أعطى اللاعبين 14 يومًا إجازة، وسيمنحهم إجازة أخرى لمدة 48 ساعة، قبل عودة المنافسات، وكان جويدو قد اتفق مع نادٍ فنزويلي ليواجه النصر وديًا ويتحمل تكاليف المباراة (يقصد النادي الفنزويلي)، ثم فوجئ الإيطالي برسالة منهم تفيد بإلغاء المباراة".

وتساءل الصرامي "إذا عاد النصر وتلقى خسارة أمام الأخدود، وتلقى هزائم بعد عودة الدوري، فما ذنب ميزانية النصر التي تدفع بالعملة الصعبة؟ الآن ماجد الجمعان يتسلم إرثًا ثقيلًا من جويدو".

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ويحتل النصر المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، مبتعدًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يأتي الأصفر في المركز الثالث بجدول مجموعة الغرب في دوري النخبة الآسيوية، برصيد 14 نقطة من 6 مباريات.