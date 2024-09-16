"احتمالان أحدهما سيئ" .. النصر قد يخسر مارسيلو بروزوفيتش لفترة طويلة

ضربة جديدة لنادي النصر..

تعرض النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لإصابة عضلية، في مواجهة الشرطة العراقي، مساء اليوم الإثنين.

النصر سقط في فخ التعادل (1-1) أمام مستضيفه الشرطة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الرياضي 2024-2025.

ولم يستطع بروزفيتش "إكمال" المباراة؛ حيث تم استبداله في الدقيقة 53 "الثامنة من عمر الشوط الثاني"؛ حيث دخل اللاعب السعودي عبدالله الخيبري، بدلًا منه.

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وفي هذا السياق.. كشف الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، عن أن إصابة النجم الكرواتي؛ جاءت في منطقة "الصفاق"، بسبب الانطلاق المفاجئ، الذي من الممكن أن يسبب تمزقات في العضلة الضامة.

الشهراني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن غياب مارسيلو بروزوفيتش سيكون لمدة 5 أيام - في أحسن الأحوال -؛ إذا كانت الإصابة عبارة عن شد في العضلة.

وأعلن أخصائي العلاج الطبيعي، غياب بروزوفيتش لفترة تتراوح بين 10 أيام إلى شهر ونصف؛ إذا كانت الإصابة عبارة عن تمزق عضلي، حسب الدرجة "أولى أو ثانية".

جدير بالذكر أن بروزوفيتش انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإيطالي إنتر؛ ولكنه فشل في التتويج بأي بطولة رسمية مع العالمي، حتى الآن.