"النصر للنصراويين" .. ماجد الجمعان يوجه كلمة للتاريخ بعد خلافة جويدو في الرئاسة التنفيذية

ماجد الجمعان يتسلم مهام عمله رسميًا في رئاسة النصر التنفيذية..

أطلق ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة نادي النصر، كلمة للتاريخ، عقب توليه المنصب، خلفًا للإيطالي جويدو فينجا، مطلع العام الجاري.

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وتولى جويدو رئاسة شركة النصر التنفيذية، بعقد لمدة عام واحد، قابل للتجديد تلقائيًا، إلا في حالة رغبة أحد الطرفين لإنهاء العلاقة التعاقدية قبل نهاية العام، حيث يملك جميع القرارات داخل النادي، وكامل الصلاحيات، فيما تقرر تعيين جويدو كمستشار إداري للنادي.

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وكشف الحساب الرسمي للنادي على منصة (إكس)، عن رسالة مختصرة للجمعان، قبل الإعلان عن لقاء مطول للرئيس التنفيذي الجديد، حيث قال ماجد الجمعان في كلمته "النصر للنصراويين".

وأضاف "جئت إلى هذا المكان كلاعب وأنا صغير، والآن أفتخر وأتشرف بأن أكون الرئيس التنفيذي لهذا الكيان".

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وشهد النصر العديد من التغييرات الإدارية خلال الفترة الماضية، بين تكليف عبد الله الماجد، في منصب رئيس المؤسسة غير الربحية، وماجد الجمعان رئيسًا تنفيذيًا لشركة النادي، كما تقرر استمرار فينجا لدعم النادي كمستشار للشركة، فيما كشف الإعلامي عبد العزيز العصيمي، عن قرار الشركة بتعيين فهد الحزيم مديرًا عامًا لإدارة رابطة جماهير النصر.