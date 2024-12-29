انقلاب في النصر وتاليسكا يدفع الثمن .. الجمعان يتخذ قرارًا مفاجئًا يخص رحيل الأجانب في يناير!

الرئيس التنفيذي الجديد يبدأ عمله بصدمة كبيرة للإعلام والجمهور النصراوي

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن مفاجأة مدوية تخص رحيل الأجانب عن النصر خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، وتحديدًا الثنائي أندرسون تاليسكا وساديو ماني.

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الجناح البرازيلي، وحسب جميع المصادر الصحفية، على أعتاب الرحيل عن العاصمة السعودية، الرياض، والانتقال إلى فنربخشه في تركيا، إذ رجحت التقارير المتابعة توصل الأطراف جميعًا لاتفاق تام حول الأمر، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

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عكاظ أوضحت أن ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي الجديد للنصر، اتخذ قرارًا مفاجئًا أحدث انقلابًا في النادي، إذ قرر بقاء جميع الأجانب حتى نهاية الموسم الجاري وغلق الباب أمام رحيل الثنائي تاليسكا وماني تحديدًا.

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وأوضحت الصحيفة أن الجمعان اتخذ هذا القرار بسبب عدم وصول عروض مالية محزية للاعبين.

النصر يحتل المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، مبتعدًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر، فيما يأتي الأصفر في المركز الثالث بجدول مجموعة الغرب في دوري النخبة الآسيوية، برصيد 14 نقطة من 6 مباريات.