"كان سينافس على كأس العالم للأندية" .. أزمة النصر لم تكن في جويدو فقط وتحذير ماجد الجمعان من سيناريو المهيدب!

تعيين ماجد الجمعان رئيسًا تنفيذيًا للنصر خلفًا للإيطالي جويدو..

كشف الإعلامي الرياضي عيسى المسمار، عن أزمة عانى منها نادي النصر، قبل التغييرات الإدارية الجديدة، وتعيين ماجد الجمعان، رئيسًا تنفيذيًا لشركة النادي، خلفًا للإيطالي جويدو فينجا.

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وأعلن نادي النصر عن تعيين ماجد الجمعان في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، مع بقاء جويدو كمستشار إداري للشركة في المرحلة المُقبلة، في ظل التغييرات الإدارية، التي تزامنت مع تكليف عبد الله الماجد برئاسة المؤسسة غير الربحية.

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وقال المسمار، عبر برنامج "المنتصف"، "لو بقي سعود آل سويلم (رئيس النصر الأسبق)، لنافس فريق الكرة على كأس العالم للأندية، فهو خلال موسم واحد، صنع فريقًا جبارًا، إشكالية النصر تكمن في عدم الاستقرار الإداري، فالنادي في آخر 10 سنوات، شهد تعيين 6 رؤساء، بمعدل رئيس كل سنة ونصف، عكس الهلال كنموذج إداري ناجح، حيث يترأسه فهد بن نافل منذ 6 سنوات".

وتابع "الجمعان جمع خبرة داخل الميدان وخارجه، وسابقة أن نشاهد رئيسًا كان لاعبًا سابقًا، هو يحتاج فقط بألا تكون هناك معارضة في قراراته، وأتمنى ألا نشاهد ما حدث مع إبراهيم المهيدب (رئيس المؤسسة غير الربحية السابق)، الذي استقال، وقال إنه لا يستطيع العمل في ظل وجود إدارتين في النادي".

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ويحتل النصر المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، مبتعدًا عن الاتحاد المتصدر بفارق 11 نقطة، كما ودع الأصفر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ16، فيما بات الطموح الأكبر للجماهير هو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد ضمان الفريق مقعد في ثمن النهائي، حيث يحتل المركز الثالث في مجموعة الغرب، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، ليأتي خلف الهلال والأهلي، المتصدر والوصيف بـ16 نقطة لكل منهما.