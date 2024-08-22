"اذهب واسأل لويس كاسترو" .. لاعب النصر يثير الجدل بعد صدمة الرائد

العالمي تعادل مع الرائد، ولاعبه زاد الجدل جدلًا..

أثار سامي النجعي، متوسط ميدان نادي النصر السعودي، "الجدل" عن مدربه البرتغالي لويس كاسترو؛ بعد مباراة فريقه أمام الرائد، مساء يوم الخميس.

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النصر تعادل (1-1) مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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النجعي وخلال حواره مع الناقل الرسمي "شبكة قنوات إس إس سي"، بعد المباراة، طلب من المراسل أن يوجه بعض الأسئلة إلى كاسترو، وليس إليه هو شخصيًا.

Shahid

المراسل سأل النجعي أولًا، على ما كان يحتاجه الفريق النصراوي، من أجل تحقيق الفوز على الرائد؛ ليرد النجعي قائلًا: "هذا السؤال يوجه إلى كاسترو وليس لي".

وعندما قام المراسل بتوجيه سؤال آخر إلى لاعب النصر، بشأن ما طلبه منه المدرب البرتغالي، بعد إقحامه في الشوط الثاني من المباراة؛ عاد سامي وقال: "اسأل كاسترو".

جدير بالذكر أن لويس كاسترو يتعرض لهجوم جماهيري عنيف، بعد خسارة جميع الألقاب مع النصر، في العام الرياضي الماضي، ثم فقدان بطولة كأس السوبر السعودي، في مطلع الموسم الحالي.