سخر من ادعاء الأزمة المالية .. رسالة دفاع عن النصر بعد هجوم لاعبه "المرفوض من كاسترو"!

ماذا قال لاعب النصر؟

وجه الدولي الإيفواري جيسلان كونان، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رسالة ساخرة من تقارير الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، بعد نجاحه في إبرام العديد من الصفقات خلال موسم الميركاتو الصيفي.

ومع انطلاق الميركاتو، أفادت تقارير بأن النصر تلقى إخطارًا من لجنة الاستقطاب، بعدم دعم النادي لإبرام الصفقات، بداعي استنفاد ميزانيته في تعاقدات العام الماضي.

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ورغم ذلك، فإن النصر تعاقد مع ثلاث صفقات - حتى الآن - في الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي والظهير سالم النجدي، من أتلتيكو باراناينسي والفتح، ثم أعلن صفقته الثالثة، مساء اليوم، بالتعاقد مع الجناح البرازيلي ويسلي، بعقد لمدة 4 مواسم، علمًا أن النادي كشف عن تكفل إبراهيم المهيدب، رئيس النادي المستقيل، بتكاليف صفقة النجدي بالكامل.

ووجه كونان عبر منصة (سناب شات)، رسالة قال فيها "عندما يريدون الآخرين، لديهم المال لدفعه"، وتم تفسير رسالته بأنها موجهة تجاه الإدارة النصراوية حول تدعيم صفقاته الصيفية.

ورد الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، على رسالة كونان، قائلًا "الكابتن كونان هو من يرفض أن أموره تنتهي، تم توفير عدة أندية له إعارة، منها نادي فرنسي، ونادي الرياض، والفيحاء، وغيرهم، ولكن هو من يمتنع. طبعًا اللاعب متبقي له سنة مع النصر، وربما أن إعارة لموسم لا يراها مجدية".

وكان البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، قد رفع تقريرًا للإدارة النصراوية، مع نهاية الموسم الرياضي الماضي، بالاستغناء عن الثنائي الإيفواري سيكو فوفانا وجيسلان كونان، علمًا بأن الأول قد تم تجديد إعارته إلى صفوف الاتفاق، خلال موسم 2024-2025.