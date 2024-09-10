من داخل الكواليس .. النصر يحدد موقفه من رحيل لويس كاسترو

تقارير تخالف كل ما راج بالصحف السعودية

كشفت تقارير صحفية، عن موقف إدارة النصر من التخلي عن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب العالمي، خلال الفترة المقبلة.

وتولى كاسترو قيادة النصر في يوليو 2023، بعقد يستمر حتى الصيف المُقبل، وتمكن البرتغالي من قيادة الأصفر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، للمرة الأولى في تاريخه.

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ووفقًا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن كاسترو آمن داخل النصر وخيار رحيله ليس مطروحًا على طاولة إدارة النادي العاصمي، على الإطلاق، خلافًا لكل ما راج في صحف سعودية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة للنادي والمدرب، أن كاسترو لن يرحل عن النصر، مؤكدة أن المدرب البرتغالي يتمتع بالهدوء في الفريق ويواصل عمله من أجل قيادة الفريق لتحقيق البطولات.

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وكانت تقارير صحفية سعودية، قد أكدت رغبة إدارة النصر في التخلي عن كاسترو وتجهيز قرار الإقالة بعد مباراة الأهلي، الجمعة المُقبل في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على أن يكون بديله هو الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، بعد مفاضلة مع البرتغالي كونسيساو.

يذكر أن النصر بدأ مشواره هذا الموسم بالهزيمة في نهائي كأس السوبر السعودي على يد الهلال (1-4)، وتعادل في افتتاح الدوري مع الرائد (1-1)، ثم فاز على الفيحاء (4-1) بالجولة الثانية.