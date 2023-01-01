سخرية لاذعة من أزرق العاصمة السعودية

Shahid

سخر الصحفي محمد العنزي من فشل الهلال في التعاقد مع كريستيانو رونالدو الذي انضم مؤخرًا لنادي النصر في صفقة مدوية أعلن عنها في اليوم الأخير من عام 2022.

بعض المصادر تحدثت عن أن الهلال قدم عرضًا ضخمًا للنجم البرتغالي لكن منعه من القيد خلال الفترة الشتوية جعل اللاعب يُرجح كفة العرض النصراوي، خاصة بعدما أصبح حرًا في ديسمبر الماضي بفسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

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العنزي أوضح خلال حلقة الليلة من برنامج "أكشن مع وليد" أن النصر لم يستفد من منع الهلال والاتحاد من القيد خلال الفترة الحالية، موضحًا "الثنائي أخطأ وعليه تحمل نتيجة هذا الخطأ والخضوع للعقاب. بجانب أن النصر لم يستفد من منع الهلال عن القيد، وقد خطف منه عدة أسماء حين كان التسجيل متاحًا للفريقين وآخرهم تاليسكا الذي كان قريبًا من الأزرق لكن الأصفر فاز بتوقيعه في النهاية".

تابع "إدارة الهلال هي المسؤولة عن منع النادي من القيد، لم يطلب منهم أحد كسر القوانين وتسجيل لاعب بطريقة خاطئة قد تُعرضه للعقاب وقد تُفسد عليه صفقة مهمة، الهلال ضحى بصفقة عالمية مثل رونالدو من أجل تجديد عقد كنو. في النهاية، مبروك للهلال كنو ولنا نحن النصر رونالدو".

يُشار إلى أن النصر كان قد تقدم بشكوى ضد كنو والهلال بعد توقيع اللاعب على عقود انضمامه للفريق ثم التراجع وتجديد عقده مع الزعيم، وقد حُكم على اللاعب بالإيقاف 4 أشهر وتغريم الزعيم 20 مليون ريال سعودي ومنعه من القيد فترتي انتقال متتاليتين.

Shahid