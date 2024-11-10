Al Shabab v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

النصر يحسم موقف إيمريك لابورت من مواجهة القادسية في دوري روشن السعودي

النصرستيفانو بيوليايميريك لابورتدوري روشن السعودي

المدافع غاب عن مواجهة الرياض الأخيرة

حسم النصر موقف مدافعه إيمريك لابورت من مواجهة القادسية القادمة في دوري روشن السعودي، ذلك بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام الرياض لتعرضه لوعكة صحية.

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لابورت استبعد من مواجهة الرياض ضمن الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي في اللحظات الأخيرة، ولكنه استدعي ضمن قائمة المنتخب الإسباني لمعسكر نوفمبر، حيث يستعد لمواجهة سويسرا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

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صحيفة اليوم السعودية أوضحت أن اللاعب تعافى تمامًا وبات جاهزًا لمواجهة القادسية المنتظرة في الـ22 من نوفمبر الجاري.

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المباراة التالية

المدافع صاحب الـ30 عامًا لعب 15 مباراة مع النصر هذا الموسم وقد غاب عن 3 مباريات بسبب الإصابة، وسجل مع الفريق 3 أهداف ويُعد من أعمدته الرئيسية، وقد ارتبط مؤخرًا بالرحيل إلى ريال مدريد.

النصر يتواجد رابعًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطتين عن الشباب، الذي صعد للمركز الثالث بوصوله إلى النقطة 21، بفوزه على العروبة بنتيجة (2-1)، بمباراة الجولة العاشرة.

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