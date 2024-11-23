"نحتاج إلى قائد!" .. مسؤول نصراوي سابق يكشف عن الأدوار التي عجز عنها كريستيانو رونالدو

النصر يحتاج إلى قائد مثل هذا اللاعب..

أكد ناصر الجميد، الرئيس التنفيذي السابق بنادي النصر، أن فريق الكرة الأول يحتاج إلى قائد للمجموعة، رغم تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كاشفًا عن الأدوار التي لم يمارسها صاحب الكرات الخمس الذهبية مع فارس نجد.

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النصر تراجع خطوة في صراع المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، بعد تلقيه الخسارة الأولى هذا الموسم، أمام القادسية بنتيجة (1-2)، على ملعب الأول بارك، في الجولة الحادية عشرة من المسابقة، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة، في المركز الثالث، مبتعدًا بفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

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وقال الجميد، عبر برنامج "جلسة نصر"، إن حظوظ النصر لا تزال قائمة في المنافسة، ولكن الفريق يحتاج إلى عودة الروح التي لعب بها مباراتي الهلال والعين الإماراتي، والتي كانت غائبة على الإطلاق في مباراة القادسية.

وأضاف "النصر يحتاج إلى قائد للمجموعة، يتحدث مع المجموعة بأكملها بنفس الروح، خاصة في غرفة الملابس، اليوم نفتقد هذا اللاعب، هل رونالدو يقوم بهذا الدور؟ في السابق كان لدينا وليد عبد الله، كان جالس على الدكة، ويتكلم مع اللاعبين".

ونوه الجميد بأن المدرب ستيفانو بيولي، ارتكب خطأ بعدم الدفع بلاعب الوسط عبد الله الخيبري، في ظل غياب المدافع الإسباني إيميريك لابورت، ما تسبب في فتح العمق تمامًا، فيما أشاد بأداء لاعبي القادسية، الذي كان منظمًا ومبهرًا.

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ويملك النصر فرصة المنافسة على لقبي دوري روشن السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد خسارته نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، أمام الهلال بنتيجة (1-4)، وكذلك الخروج من دور الـ16، من كأس خادم الحرمين الشريفين، بالسقوط أمام التعاون بهدف نظيف.