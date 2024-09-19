مهاجم الشرطة يكشف: غياب كريستيانو رونالدو غير مؤثر على النصر .. ومنبوذ الهلال الأفضل

ماذا قال مهاجم الشرطة؟..

كشف النجم محمد داوود، مهاجم نادي الشرطة العراقي، عن رأيه في النصر السعودي، بعد مباراة الفريقين في بطولة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الشرطة خطف على أرضه ووسط جماهيره في العاصمة بغداد، تعادلًا مستحقًا أمام النصر (1-1)، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية.

داوود أوضح في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، أن الشرطة واجه العديد من الفرق السعودية؛ ولكن النصر مختلف تمامًا، لما يملكه من أسماء ونجوم عالميين كبار.

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وعن غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن المباراة، بسبب العارض الصحي الذي عانى منه؛ قال نجم الشرطة: "الأجواء كانت ستكون أفضل بكثير، إذا تواجد على أرضية الملعب".

وعلى الرغم من ذلك.. اعتبر محمد داوود أن غياب رونالدو، لم يؤثر على النصر؛ لأن الشرطة كان مستعدًا جيدًا للغاية، وتفوق تكتيكيًا داخل أرضية الملعب، مع إهدار فرصة كبيرة لتحقيق الفوز.

ومن ناحية أخرى.. كشف داوود عن أن الهلال؛ هو ناديه المفضل في السعودية، معتبرًا أن القائد الكبير سلمان الفرج، متوسط ميدان الزعيم السابق، وفريق نيوم حاليًا؛ أفضل لاعبي المملكة.

الفرج رحل عن الهلال، في صيف العام الحالي؛ بعد أن مثل الفريق الأول لكرة القدم لمدة 16 سنة كاملة؛ حيث عاش أوقاتًا صعبة للغاية في موسمه الأخير، وكان أحد منبوذي المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

وفي النهاية.. أعرب مهاجم نادي الشرطة، عن ثقته في انتقال العديد من اللاعبين العراقيين إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة؛ نظرًا لتمتعهم بإمكانات هائلة، مع احتياجهم للتسويق الجيد فقط.