فيديو | بسبب النصر وكريستيانو رونالدو .. سمير عثمان ينفعل ويقلل من محمد فودة في "أكشن مع وليد"

استوديو "أكشن مع وليد" يشهد نقاشًا حادًا بين خبراء التحكيم..

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خلاف حاد نشب خلال حلقة أمس السبت من برنامج "أكشن مع وليد"، تسبب في تقليل غير مباشر من الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان من نظيره السعودي محمد فودة.

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النقاش بدأ في حلقة أول أمس الجمعة، جراء لقطة مواجهة النصر والرياض الجدلية، التي طالب خلالها البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد الأول، الحكم باحتساب ضربة جزاء لصالح فريقه، بداعي لمسة يد على لاعب الخصم على خط المرمى.

فودة أيد وقتها قرار الحكم بعدم احتساب جزائية، نظرًا لكون يد اللاعب لم تكبر الجسم وكانت في وضعها الطبيعي، فيما خالفه عثمان الرأي موضحًا أنه طالما الواقعة حدثت على خط المرمى فهنا القانون استثنى هذه الحالة وقرر احتسابها جزائية مع طرد اللاعب بالكارت الأحمر المباشر، حتى لو اليد كانت ملاصقة للجسد.

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وفي حلقة الأمس، أُعيد الحديث عنها من جديد، ليتحول النقاش هذه للمرة من الهدوء إلى الحدة، إذ أعلن فودة التحدي، مطالبًا عثمان بإحضار النص القانوني الذي يدعم مزاعمه، لينفعل عليه الخبير المصري..

رد سمير عثمان على التحدي مقللًا من نظيره: "أي حكم في العالم يعرف هذا الاستثناء، أي لاعب كبّر جسمه أو لمست الكرة يده على خط المرمى وتحت العارضة وبين القائمين تحسب الكرة ضربة جزاء للخصم ويطرد اللاعب، هذه توصيات لجنة الإفاء لكل الحكام في البطولات العالمية، وهي توصيات ملزمة، وتم تطبيقها في كأس العالم للأندية 2022 وسيتم تطبيقها في نسخة 2023".

لكن اختتم الخبير السعودي الحديث بتجديد تحديه: "مستعد للاعتذار ولو بعد شهرين، إذا أحضر سمير لي النص القانوني الذي يدعم كلامه".

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