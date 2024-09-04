المفاوضات جارية مع والدته .. النصر يضغط لضم نجم فرنسا بـ"طلب من كريستيانو رونالدو"

مفاجأة نصراوية رغم إغلاق الميركاتو الصيفي..

رغم إغلاق باب الانتقالات الصيفية رسميًا؛ إلا أن مسؤولي نادي النصر السعودي، يعملون على التعاقد مع اسم عالمي كبير، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

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النصر تعاقد مع 5 صفقات رسمية، خلال صيف العام الحالي؛ هم: "الثلاثي البرازيلي بينتو وويسلي جاسوفا وأنجيلو جابرييل، الفرنسي محمد سيماكان والسعودي سالم النجدي".

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، دخول الإدارة النصراوية في مفاوضات مع متوسط الميدان الفرنسي أدريان رابيو؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول.

الصحيفة كشفت عن أن النصر عرض على رابيو، راتبًا سنويًا يُقدر بـ20 مليون يورو؛ حيث يتم التفاوض مع والدة اللاعب - وهي وكيلة أعماله أيضًا -، على التفاصيل الأخيرة، لإتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق النصراوي، يضغط بشدة من أجل حسم صفقة متوسط الميدان الفرنسي، البالغ من العمر 29 سنة.

أدريان رابيو لا يرتبط بعقد مع أي فريق، منذ الرحيل عن العملاق الإيطالي يوفنتوس في الأول من يوليو 2024؛ وهو ما يسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ آخر، حتى بعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية كـ"لاعب حر".

وشددت الصحيفة الإيطالية الشهيرة، على أن العقبة التي تواجه نادي النصر من أجل التعاقد مع رابيو؛ هي ضرورة إسقاط اسم أحد الأجانب، من قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن رابيو مثّل نادي يوفنتوس، في الفترة من 2019 إلى 2024؛ حيث سجل 22 هدفًا وصنع 15 آخرين، خلال 212 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.