رغم خسارة الديربي .. النصر ينتظر هدية الهلال ضد الاتحاد!

النصر ودع السوبر ولكن ..

رغم خسارة النصر ضد الهلال في نصف نهائي السوبر السعودي، ولكن "العالمي" ينتظر هدية "الزعيم" في النهائي ضد الاتحاد، والتي ستبقي على رقم خاصه له.

وسقط النصر مساء الإثنين الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضد غريمه في ديربي الرياض الذي أُقيم في الإمارات العربية المتحدة، ليودع البطولة ويترك الهلال لمقابلة الاتحاد بالنهائي بعد عبور الأخير للوحدة.

ويأمل النصر في تتويج الهلال وليس الاتحاد حتى يحافظ على حقيقة أنه الفريق الوحيد الذي تُوج باللقب في نسختين متتاليتين كما فعل في 2019 و2020.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومنذ ظهور البطولة للنور في 2013، ولم يحقق أي فريق البطولة في نسختين متتاليتين حتى فعلها النصر في البطولتين المذكورتين أعلاه، ويملك الاتحاد فرصة تكرار الأمر لسابق فوزه بها العام الماضي.

ويملك الهلال فرصة إضافة بطولة رابعة لرصيده كأعلى من حقق كأس السوبر السعودي، ولكن لم يسبق له التتويج بها في مناسبتين متتاليتين، بينما يسعى الاتحاد نحو لقبه الثاني.