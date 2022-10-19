النصر: قضية جوليانو قد تُكلفنا 20 مليون ريال

النصر قد يدفع للاعب البرازيلي هذا المبلغ

أكد أحمد الغامدي؛ الرئيس التنفيذي لنادي النصر، على أن قضية البرازيلي جوليانو دي باولا، قد تُكلف العالمي مبلغًا كبيرًا قد يصل إلى 20 مليون ريال.

ما هي تفاصيل قضايا جوليانو ضد النصر؟

الغامدي قال عبر برنامج "كورة" المذاع على قناة روتانا خليجية: "هناك قضيتين ضد جوليانو، الأولى بدأت واللاعب موجود في النادي، كانت ضمن الأشياء التي حدثت أثناء فترة كورونا بخصم جزء من مستحقات اللاعبين".

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وتابع: "القضية الثانية هي قضية تنازعية، اللاعب فسخ عقده لحق مشروع، وتم الحكم لصالحه من جانب فيفا، وهي تعتبر من القضايا غير المعقدة، لأنه إذا لم يتم دفع مستحقات اللاعب، سيكون من حقه فسخ العقد".

وأضاف الرئيس التنفيذي للنصر: "القضية الآن في مركز التحكيم وحاولنا أن نأخذ بعض المعلومات من المحامي، الأمر الوحيد الذي كنت أعلمه عن هذه القضية موضوع التأشيرة الذي تحدث عنه الجميع".

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واختتم الغامدي تصريحاته قائلًا: "القضية قد تكلف نادي النصر حوالي 20 مليون ريال، وإن شاء الله نحاول أن نتعامل مع هذه القضية بالطريقة الأمثل".

النصر يخسر استئنافه ضد جوليانو

قبل عام تقريبًا، كان جوليانو قد حصل على قرار من قبل غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي، ضد النصر، يلزمه بدفع قيمة رواتب العام الأخير له في النصر كاملة.

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النصر استأنف على هذا القرار، لكن المحكمة الدولية أنصفت اللاعب للمرة الثانية..

وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن كاس قررت تثبيت حكم فيفا ضد النصر، ويلزمه بسداد ستة ملايين و12 ألف يورو، لصالح جوليانو، رافضة استئناف النادي السعودي.

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