النصر في موقف صعب قبل التجديد لعمر هوساوي وعوض خميس

كان هوساوي قائد العالمي قد جدد عقده مع العالمي لمدة عامين في صيف 2018

ماجد جزر

تجد إدارة نادي النصر السعودي نفسها في حالة حرج كبيرة بسبب اقتراب نهاية عقد الثنائي عمر هوساوي وعوض خميس وعدم التوصل إلى اتفاق من أجل تجديد عقدهما.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المُقبلة تحرك من قبل رئيس النادي صفوان السويكت من أجل تجديد عقد الثنائي خلال الفترة المُقبلة.

وكان هوساوي قائد العالمي قد جدد عقده مع العالمي لمدة عامين في صيف 2018، مما يعني أن عقده ينتهي الصيف المُقبل.

وتأمل إدارة النصر في إنهاء ملف تجديد تعاقدات اللاعب، لتحيقي شروط المدير الفني روي فيتوريا، وتدرس إدارة النادي عقد اجتماع عاجل للشرفيين لاحتواء الأزمة بين الإدارة والأعضاء، والمطالبة بدعم الفريق، والوقوف معه.

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يُذكر أن المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي يواصل بحثه عن عقود رعاية مع 3 شركات، للإيفاء بالوعود التي تم إطلاقها مؤخرًا.