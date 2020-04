غادر النيجيري أحمد موسى؛ محترف النصر السعودي، قبل يومين المملكة العربية السعودية، متجهًا إلى بلاده، بعدما رحل أغلبية اللاعبين الأجانب، في ظل عدم وضوح مصير الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملاعب السعودية أغلقت أبوابها في منتصف مارس الماضي، بعد ظهور مئات الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح بلدان العالم.

تعليق النشاط الرياضي، صاحبه تعليق تدريبات الفرق حتى إشعار آخر، مما منح فرصة للاعبين الأجانب للعودة إلى بلادهم.

وبعد انتشار أنباء عن إصابة موسى بكورونا، كتب النيجيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رجاءً تجاهلوا الأخبار الخاطئة عني وعن أفراد عائلتي، والتي تدعي ثبوت إيجابية فحص كورونا الخاص بنا، نحن دخلنا في الحجر لمدة 14 يومًا بعدما وصلنا مؤخرًا من السعودية كما ينص القانون".

وأضاف: "ابقوا آمنين!، حافظوا على المسافات، وتجنبوا الأخبار الكاذبة".

Pls ignore any false news about me or 𝐌𝐲 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 testing positive to Covid 19.We are self isolating for 14 days as we just got in from as the law stipulates. Stay safe! Maintain social distance. AVOID FAKE NEWS! 🙏 pic.twitter.com/SjzjmNWcOy