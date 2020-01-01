صحيفة: النصر توصل لاتفاق مع فيتوريا، ومفاجأة كبرى في التفاصيل

الفريق السعودي بات قريبًا من غلق هذا الملف

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن توصل إدارة النصر السعودي بقيادة صفوان السويكت لاتفاق مع المدرب روي فيتوريا حول تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

فيتوريا كان قد تولى تدريب العالمي في يناير 2019 خلفًا للأوروجوياني دانييل كارينيو، وقد وقع عقدًا لمدة موسم ونصف، ونجح في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ورغم الحديث منذ عدة أشهر عن محاولات النصر تجديد عقد المدرب البرتغالي للحفاظ على استقرار الفريق الفني والإداري، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن ويعود ذلك لعدة أسباب بينها توقف النشاط الرياضي في السعودية منذ مارس الماضي نتيجة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

المزيد من الفرق

وارتبط فيتوريا مؤخرًا بالانتقال لتدريب فنربخشه التركي مقابل 2.5 مليون يورو سنويًا، لكن صحيفة عكاظ أكدت توصله لاتفاق مع النصر على تجديد عقده لموسمين إضافيين وهو ما يُعد مفاجئًا للجميع، إذ كان الحديث يدور عن التجديد لعام واحد.

المفاجأة الثانية في تفاصيل الاتفاق بين الطرفين تمثلت في أن قيمة العقد أقل من العقد السابق لفيتوريا مع النصر، إذ سيحصل على راتب سنوي أقل من الحالي، وذلك نظرًا لتأثر النادي وكرة القدم عمومًا بأزمة فيروس كورونا.