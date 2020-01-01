مستقبل اللاعبين، عقده مع النصر ومنصة الذكاء الاصطناعي .. تصريحات مثيرة من فيتوريا

المدرب تحدث عن إنجاز النصر بإطلاق منصة الذكاء الاصطناعي كأول نادٍ في الشرق الأوسط

أكد روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي أنه لم يتحدث أبدًا عن مستقبل لاعبي الفريق، واصفًا كل ما يُشاع حول ذلك بأنه عارٍ عن الصحة ومشددًا على بقاء جميع اللاعبين.

المدرب البرتغالي أوضح خلال تصريحاته لقناة العربية السعودية أن أزمة فيروس كورونا وتوقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لم يمنع اللاعبين من مواصلة تدريباتهم، مشيرًا إلى إشرافه على تلك التدريبات التي تؤدى في منازل اللاعبين وحسب تعليمات خاصة من الجهاز الفني.

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مضيفًا "نمر حاليًا في مرحلة ترقب وننتظر عودة المنافسات في السعودية، ما حدث من توقف للدوري كان غير طبيعي وغير متوقع بسبب انتشار فيروس كورونا وشمل جميع أنحاء العالم ولكن هذا لا يعني توقفنا عن الاستعدادات، فقد وضعنا خطة تدريبية أسبوعية يستطيعون الاعتماد عليها ونقف من خلالها على أداء اللاعبين لسهولة العودة للمشاركة في المباريات".

أضاف "أشرف حاليًا على استعدادات فريق النصر فالموسم لم ينته بعد، الفريق يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي وينافس على لقبين وهذا ما يهمني في الوقت الراهن ويشغل تفكيري وبمجرد الإعلان عن عودة منافسات الدوري سأستقل الطائرة إلى الرياض لمواصلة المشوار".

وعن مشكلة ارتفاع درجات الحرارة المتوقع أن تُواجه الأندية السعودية في حال استئناف الدوري السعودي في أغسطس القادم، قال فيتوريا "أعلم جيدًا أن ارتفاع درجات الحرارة لن يُسهل مهمتنا التدريبية، لكننا سنحاول تفادي تلك المشكلة بالتدريب في الأوقات التي لا تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة. عمومًا الوقت مازال مبكرًا للحديث عن هذا الأمر، فنحن مازلنا في حالة ترقب لقرار عودة المنافسات من عدمها".

فيتوريا الفائز مع النصر بالدوري السعودي الموسم الماضي تطرق إلى الحديث عن مستقبل اللاعبين والإشاعات حول رحيلهم، قائلًا "اللاعبون الذين سيشاركون في الدوري هم نفسهم، لن يحدث هناك أي تغيير في الصفوف وهم سيكملون معنا حتى نهاية البطولة، لذا أشير إلى أن ما يقال من انتقال بعض اللاعبين ليس صحيحًا وإنما هي مجرد اجتهادات شخصية، فأنا لم أصرح حول هذا الأمر أو حول ما يخص عقدي مع النصر".

"الفريق الفني يقوم بمراقبة الدوريات الأوروبية التي عادت للعب المباريات لمعرفة ما قد يواجهها وبالتالي محاولة تجنبه في حالة العودة، نشعر بالأمان في الرياض فقد تم التعاطي مع انتشار كورونا بشكل مميز، لقد عايشت تلك الفترة مع عائلتي قبل العودة إلى البرتغال وأشعر دائمًا بالاطمئنان".

وأخيرًا أشاد فيتوريا بإعلان النصر تعاقده مع إحدى الشركات لاستخدام لتقنية الذكاء الاصطناعي مشيرًا إلى دور المشرف العام على الكرة عبد الرحمن الحلافي في هذا الإنجاز غير المسبوق في الشرق الأوسط.

مضيفًا "تحمست كثيرًا لفكرة منصة الذكاء الاصطناعي حين عُرضت علي من قبل المسؤولين في النصر، خاصة أن المستقبل سيكون للعالم الإلكتروني الذي سيعمل على تسهيل مهمة المدربين وتطويره وإعطائهم تصورًا علميًا حقيقيًا لما يحدث أثناء العملية التدريبية وليس إلغاؤها كما يعتقد الكثيرون، ولكن الأمر لا يزال في بدايته، نحتاج كفريق فني العمل عليه وتطويره على أرض الواقع لأن المتغيرات داخل المستطيل الفني كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها".

أردف "منصة الذكاء الاصطناعي تهدف إلى انتقاء المعلومات للعمل على تقييم الأداء وإعطاء تصور خاص له بما يخدم العملية التدريبية وهو ما يجعلها مختلفة عن بقية المنصات الموجودة، في منصة الذكاء الاصطناعي حاولنا إعادة ترتيب هذه البيانات وجدولتها والإضافة عليها أيضًا لتقدم لنا إضافة فنية وبدنية وحتى طبية عبر تزويدنا بشكل يومي بطرق علمية تظهر فيها مدى وكيفية تطور اللاعب إلى جانب تلبية متطلبات النادي الإدارية واحتياجات الفريق وطاقمه الفني في جميع المجالات".

أتم "في الأشهر الثلاثة الماضية قامت إدارة نادي النصر وتحديدًا عبد الرحمن الحلافي بالتواصل المباشر مع المعنين بالأمر واستطاعت الإدارة في النهاية الفوز بها وكتابة اسمهم من الرائدين عالميًا في تبني الذكاء الاصطناعي وأول فريق في منطقة الشرق الأوسط فريق يتبنى الذكاء الاصطناعي في برنامجه التدريبي".