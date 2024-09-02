"يضر الكيان ويجب الاعتذار لزميله" .. أسطورة النصر يتمنى انتقال كريستيانو رونالدو إلى الهلال!

"انتهينا، عمره أصبح 40 عامًا"

وجه فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، هجومًا ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، مطالبًا إياه بالانتقال إلى صفوف الهلال، وأنه يضر بالكيان النصراوي، حسب قوله.

ومن المقرر أن ينتهي عقد رونالدو مع النصر، في نهاية الموسم الرياضي الجاري، فيما حقق فارس نجد شهرة عالمية بتعاقده مع الأسطورة البرتغالية، صاحب الكرات الخمس الذهبية، علمًا بأن كريستيانو قاد الأصفر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، لأول مرة في تاريخه، وفاز بلقب هداف دوري روشن السعودي، في الموسم الماضي، محققًا رقمًا قياسيًا، برصيد 35 هدفًا.

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وقال الهريفي، عبر برنامج "رياضة سكوب"، إن كريستيانو رونالدو يدافع عن المدرب لويس كاسترو، رغم أن الآخر يتحمل مسؤولية نتائج الفريق بنسبة 50%، مضيفًا رونالدو لا يقوّم الفريق ولا يطالب باستقطاب لاعبين، أتمنى أن نراه في الهلال، وأن نعتذر لزميله تاليسكا، بأن يلعب رقم 9 مع الفريق في المباريات المُقبلة، لأنه الأكثر حرصًا على استغلال الفرص، ولكن تاليسكا ورونالدو مع بعض لن يصنعوا الفرص".

وتعليقًا على استمرار رونالدو في إحراز الأهداف مع النصر، قال الهريفي "انتهينا، عمره أصبح 40 عامًا، يفضل أن يذهب لنادٍ آخر، فقد يحقق نجاحات أكبر، كريستيانو يضر بالكيان النصراوي، والجماهير ما عادت تتحمل عدم تحقيق البطولات، يجب أن تدعم الفريق بشكل صحيح وممنهج".

وذكر كريستيانو رونالدو أن سعيد بالتواجد مع النصر، والعيش في المملكة، مضيفًا أن وجوده ساهم في انتقال عدد من نجوم الكرة العالمية إلى دوري روشن السعودي، بينما عانى النجم البرتغالي على مستوى المنافسة مع النصر، خلال الموسم الماضي، بعد الاكتفاء بوصافة دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما استهل الموسم الجديد، بخسارة لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد الهزيمة الثقيلة أمام الهلال بنتيجة (1-4).