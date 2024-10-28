"لو كان كريستيانو في الهلال!" .. النصر يواجه اتهامًا بالفشل في استثمار صفقة رونالدو

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انتقد الناقد الرياضي طارق التويجري، إدارة نادي النصر، بشأن عدم الاستفادة من صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مضيفًا أن استمراره مع الفريق قد ينعكس عليه بشكل سلبي هذا الموسم.

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وانتقل رونالدو إلى صفوف النصر، في شتوية 2023، بصفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد يستمر حتى نهاية الموسم الجاري، فيما قاد كريستيانو الفريق للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، فضلًا عن تتويجه بجائزة هداف دوري روشن السعودي، في الموسم الماضي، برصيد 35 هدفًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال التويجري، عبر برنامج "برا 18"، إن النصر سيعاني فنيًا مع رونالدو، كونه لا يقبل مطلقًا البقاء على مقاعد البدلاء، وليس هناك مدرب يستطيع فعل ذلك، مضيفًا أنه رغم الأرقام المميزة التي يقدمها كريستيانو على المستوى التهديفي، ولكنه يعاني من الناحية الدفاعية.

وفي سياق متصل، أكد التويجري أن النصر لم يحقق الاستفادة المرجوة من صفقة كريستيانو، من الناحية الاستثمارية، رغم أن النادي حصل على شهرة واسعة من التعاقد مع صاحب الكرات الذهبية الخمس، ليس على مستوى الخليج فقط، ولكن على مستوى العالم، مضيفًا أن أرقام حساب النصر على موقع إنستجرام، حقق قفزة مذهلة للغاية بعد ضم رونالدو، وصارت قمصان النصر التي تحمل اسم البرتغالي، في قارة إفريقيا.

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وتحدث التويجري عن منظومة الهلال من الناحية الاستثمارية، مقارنة بالنصر، قائلًا إن الأزرق أبرم العديد من عقود الرعاية، وهو بصدد توقيع جديد قريبًا، فيما أوضح أن كريستيانو رونالدو لو كان في الهلال، لرأينا توقيعًا جديدًا كل أسبوع، على حد وصفه.