النصر يحسم الجدل: فساد جويدو فينجا قيد التحقيق .. ولا أحد فوق العالمي يا كريستيانو رونالدو!

المدير التنفيذي للنصر يفتح ملف الغضب من جويدو فينجا وحقيقة رحيل لويس كاسترو..

ما كان من الممكن ظهور أي من مسؤولي النصر عبر شاشات التليفزيون إلا ويُسأل عن الإيطالي جويدو فينجا؛ الرئيس التنفيذي للنادي، وهو السؤال الذي وجه لرائد إسماعيل؛ المدير التنفيذي للعالمي، خلال حواره مع برنامج "كورة".

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فينجا محل غضب كبير من قبل جماهير النصر، مطالبين بضرورة رحيله على الفور، زاعمين أنه يقف وراء فشل النادي في التتويج بأي بطولة منذ الموسم الماضي، وأنه يحول دون قرارات عدة، ما أسفر عن تقديم إبراهيم المهيدب؛ رئيس النادي "المؤسسة غير الربحية"، لاستقالته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد من هذا الغضب هو تحقيق القضاء الإيطالي في قضية فساد في نادي روما، خلال فترة عضوية جويدو لمجلس الإدارة تحت رئاسة جيمس بالوتا، إذ تخص إتمام 12 صفقة رسمية بينما كان فينجا هو الرئيس التنفيذي لنادي الذئاب آنذاك.

رائد إسماعيل علق على هذه القضية، مشددًا على أن التحقيق يشمل إدارة نادي روما وقتها ككل، رافضًا الحكم على جويدو طالما التحقيقات لا تزال جارية، وموضحًا أن الاتهامات من الوارد أن توجه لأي شخص في أي قضية، لذا من الصعب الحكم على الإيطالي دون صدور حكم رسمي من القضاء.

وانتقل المدير التنفيذي للعالمي للحديث عن دور فينجا في الصفقات أو تحديد الراحلين عن الفريق، نافيًا تمامًا أن يكون له أي دور في هذا الملف منذ تعيين الإسباني فيرناندو هييرو؛ مديرًا رياضيًا، ومشددًا على أنها مهمة الأخير رفقة المدير الفني للفريق.

على جانب آخر، سُئل إسماعيل عن إمكانية إقالة البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني، وحقيقة وقوف البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد الفريق، حائلًا دون ذلك، كونه كان من اختياره في البداية من الأساس..

رائد قال: "لا يوجد أحد في الكيان مقصر في واجباته، سيستمر، كاسترو قد يرحل؟ أي أحد من الممكن أن يرحل حتى أنا، فترة التوقف فرصة لفعل أشياء كثيرة واتخاذ قرارات مهمة في النادي، كل شيء وارد، نحن ننظر للوضع بصورة مستمر".

يذكر أن هناك مطالب قوية بإقالة كاسترو بعدما افتتح النصر موسمه الجديد 2024-2025 بالهزيمة أمام الهلال (4-1) في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بجانب عدم تحقيقه أي بطولة منذ التعاقد معه في الصيف الماضي باستثناء البطولة العربية الودية للأندية.