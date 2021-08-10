"النصر فريق مخيف يستطيع اكتساح الدوري، وقد يضم الشناوي"

النصر ضم 4 أجانب جدد هذا الصيف

أكد محمد نور نجم الاتحاد والمنتخب السعودي السابق أن النصر فريق مخيف على صعيد أسماء اللاعبين المحليين والأجانب، مؤكدًا أنه يستطيع بهم اكتساح الدوري السعودي.

الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سينطلق مساء غدٍ الأربعاء بمباراة الفيحاء والاتحاد في المجمعة، وسيلعب النصر في أولى الجولات مساء الجمعة أمام ضمك على ملعبه مرسول بارك.

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تعاقد النصر هذا الصيف مع 4 لاعبين أجانب جدد، هم أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وراميرو فونيس موري وجلال الدين ماشاريبوف الذي عاد من الإعارة لشباب الأهلي الإماراتي.

نور حل ضيفًا على برنامج "ملعب SBC" المذاع عبر القنوات الرياضية السعودية وقد أكد أن النصر أضاف لفريقه المدجج بالنجوم نجومًا جدد هذا الصيف.

مضيفًا "النصر تعاقد مع تاليسكا وأبو بكر وهما لاعبان كبيران معروفان، وقد جاءا ليُكملا الفريق المدجج بالنجوم سواء المحليين أو الأجانب، النصر فريق مخيف يستطيع اكتساح الدوري بالأسماء التي لديه".

حارس مرمى الهلال السابق "علي الحبسي" أكد أن الفريق العاصمي بحاجة لحارس مرمى أجنبي، مشيرًا إلى أهمية وجود حارس مرمى قوي ليمنح الفريق الثقة ويجعله متكاملًا من حيث العناصر.

نور شارك في الحديث عن حاجة النصر لحارس مرمى جديد وأكد أن الأسبوع القادم قد يشهد انضمام المصري محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للفريق، وحين سأله مقدم البرنامج "خالد الشنيف" إن كان لديه معلومات حول الأمر أجاب بأنه يسمع بعض الأقاويل الخافتة حول الأمر.