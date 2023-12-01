"النصر فريق المجتمع" .. تاليسكا يتحدى الهلال بـ"شجاعة كبيرة" رغم خسارة الديربي

تصريحات أندرسون تاليسكا بعد ديربي الهلال والنصر

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اعتبر البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر، أن فريقه قدّم مستوى رائع أمام الهلال، في ديربي الرياض الكبير، على الرغم من الخسارة الكبيرة.

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النصر خسر (0-3) أمام الهلال، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

تاليسكا قال في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، بعد الديربي: "النصر فريق المجتمع.. قادر على العودة والتتويج بلقب الدوري".

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وشدد النجم البرازيلي، على أن الدوري لم ينتهِ، على الرغم من توسيع الهلال الفارق إلى 7 نقاط في الصدارة، لافتًا إلى أنه لا تزال هناك العديد من المباريات.

ووصف أندرسون تاليسكا، النتيجة بالقاسية؛ خاصة أن النصر قدم أداءً كبيرًا، ولكنه لم يستغل الفرص التي تحصل عليها، على عكس الهلال.

واختتم تاليسكا تصريحاته، بالتأكيد على أن العالمي، يملك أفضل النجوم في العالم، وسيعوض هذه الخسارة، في المباريات القادمة.

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