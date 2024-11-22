"15 مليون ريال سنويًا!" .. شرط لاعب النصر "المحلي" للموافقة على تجديد عقده

عدد من لاعبي النصر تنتهي عقودهم قريبًا..

يعمل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، على تجديد عقود عددٍ من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم "المحليين"؛ وذلك قبل دخولهم "الفترة الحرة"، خلال شهر يناير القادم.

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ومن بين اللاعبين المحليين المستهدفين من الإدارة النصراوية لـ"التجديد"؛ علي لاجامي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، الذي اقترب من دخول "الستة أشهر الأخيرة" في عقده، والتي ستستمح له بالتوقيع مع أي نادٍ آخر.

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وفي هذا السياق.. كشف فهد المري، عضو هيئة الصحفيين السعوديين، المصور في صحيفة "الرياضية"، عن شرط لاجامي؛ من أجل الموافقة على تجديد عقده مع قلعة العالمي.

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المري أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تحت عنوان "خاص"، أن المدافع النصراوي اشترط الحصول على 15 مليون ريال "سنويًا"؛ حتى يوقع على عقود التجديد بشكل رسمي.

وانضم لاجامي البالغ من العمر 28 سنة، إلى النصر في صيف عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي؛ وبعقد لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو 2025.

جدير بالذكر أن علي لاجامي، لعب 105 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منذ 2020 وحتى الآن؛ مسجلًا خلالهم هدفين وصانعًا 5 آخرين، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.