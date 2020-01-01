النصر يستعيد مادو قبل مواجهة السد في دوري أبطال آسيا

أخبار جيدة للمدرب فيتوريا

استعاد النصر خدمات مدافعه عبد الله مادو بعدما انتظم في مران الفريق يوم أمس السبت استعدادًا لمواجهة السد القطري في أولى مباريات الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، والتي ستُقام على استاد الملك فهد الدولي يوم الثلاثاء القادم.

المدافع الدولي السعودي صاحب الأداء المتميز هذا الموسم مع النصر ومنتخب السعودية غاب عن المباريات الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بسبب مشاكل وآلام في ركبته.

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وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت النقاب قبل عدة أيام عن توصية طبيب الفريق بإخضاع مادو لعملية تنظيف للركبة لعلاج آلامه التي يُعاني منها منذ أسبوعين، لكن تلك العملية ستُبعده عن اللعب مدة 6 أسابيع تقريبًا هي مدة الراحة والتأهيل.

وأضافت الصحيفة أن الطبيب اجتمع مع روي فيتوريا المدير الفني للنصر وأوضح له إمكانية تأجيل الأمر للصيف القادم عقب نهاية الموسم، إذ ستكون تدريبات التقوية وجلسات العلاج في عيادة النادي كافية لتخفيف الآلام بنسبة كبيرة حتى الصيف.

وغاب اللاعب عن تدريب الجمعة لتجدد آلامه، لكن صحيفة الاقتصادية السعودية أوضحت أنه خاض مران الأمس وبات جاهزًا للعب يوم الثلاثاء.

وشمل المران على تدريبات بدنية وتكتيكية واختتم بمناورة في منتصف الملعب، وغاب عنه المهاجم عبد الرزاق حمدالله لتواجده في النادي الصحي، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية اليوم الأحد.