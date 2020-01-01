توصية صادمة من طبيب النصر بخصوص عبد الله مادو

اللاعب مهدد بالغياب فترة طويلة عن فريقه

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصية صادمة من طبيب النصر "بازيل روبيرو" بخصوص مدافع الفريق "عبد الله مادو".

النصر يستعد حاليًا لمواجهة الفتح مساء غدٍ الخميس لحساب الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويهدف لتحقيق الفوز وانتظار أي تعثر لمنافسه الهلال لاستعادة صدارة البطولة.

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الرياضية أوضحت أن روبيرو أوصى بإجراء مادو لعملية تنظيف للركبة لعلاج آلامه التي يُعاني منها منذ أسبوعين، لكن تلك العملية ستُبعده عن اللعب مدة 6 أسابيع تقريبًا هي مدة الراحة والتأهيل.

وأضافت الصحيفة أن الطبيب اجتمع مع روي فيتوريا المدير الفني للنصر وأوضح له إمكانية تأجيل الأمر للصيف القادم عقب نهاية الموسم، إذ ستكون تدريبات التقوية وجلسات العلاج في عيادة النادي كافية لتخفيف الآلام بنسبة كبيرة حتى الصيف.

المدافع الدولي السعودي غاب عن مباراتي النصر الأخيرتين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الأولى كانت أمام الاتفاق وانتهت لصالح العالمي بهدف عبد الرزاق حمدالله، والثانية كانت أمام ضمك وانتهت بالتعادل 1-1 وأدت لتنازل الفريق عن صدارته للهلال.