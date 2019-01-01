عبد الله آل سالم يكشف كواليس أزمته مع النصر السعودي

عبد الله آل سالم يكشف أسرارًا خطيرة بشان أزمته مع النصر السعودي ويتحدث عن مستقبله وموقفه من اللعب للفتح

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه عبد الله آل سالم اتهامات واضحة لنادي النصر السعودي بعدم التعامل الاحترافي معه، والمسؤولية عن أزمته الحالية ووجوده دون نادٍ رغم انتهاء سوق انتقالات صيف 2019.

وكان النصر قد استعار آل سالم من الفيحاء خلال يناير الماضي مع وجود بند يُتيح له شراءه نهائيًا خلال الميركاتو الصيفي، وقد فعلت إدارة النادي السابقة بقيادة آل سويلم ذلك البند، لكن الإدارة الجديدة برئاسة صفوان السويكت رفضت الاعتراف بالأمر وأعادت اللاعب لناديه السابق.

الفيحاء بدوره رفض استعادة آل عباس مطالبًا النصر بـ3 ملايين ريال سعودي مقابل تفعيل بند الشراء في عقد الإعارة، هو ما أشعل الأزمة التي تُنظر حاليًا في الاتحاد السعودي ولجنة الانضباط في آسيا بعد رفع اللاعب قضية على بطل الدوري السعودي.

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اللاعب أجرى حوارًا مع صحيفة الرياضية أكد خلاله أن تعامل نادي النصر معه لم يكن احترافيًا أبدًا، بعدما تركوا موقفه معلقًا حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات مما فوت عليه فرصة التعاقد مع أحد الأندية وقف الشروط المناسبة له.

وأكد آل عباس أن استبعاده من النصر لم يكن فنيًا بقرار المدرب روي فيتوريا، إذ كان من المفترض أن يتواجد ضمن قائمة الـ18 لمباراة الوحدة في دوري أبطال آسيا لكنه استبعد في اللحظات الأخيرة بقرار من الإدارة.

مضيفًا "المدرب فيتوريا أخبرني بعد مباراة الوحدة الإماراتي بأن السبب ليس فنيًا وقال لي بالحرف الواحد: أنت لاعب مهم بالنسبة لي ولا تهتم بما يقال في الإعلام وحتى هذه اللحظة أنا على تواصل مع المدرب وأكد لي أن القضية إدارية بحتة وهو بالفعل لا يستطيع أن يحرك أي ساكن بوجود البديل مثل عبدالفتاح آدم وحمد الله وأن يطالب بي في ظل توفير الإدارة للاعب البديل".

وحول عدم قبوله أي عروض منذ علمه بالأمر، قال "إدارة النصر لم ترسل إلى لجنة الاحتراف بما يفيد بعدم ارتباطهم بي إلا قبل انتهاء فترة التسجيل بـ 3 ساعات ونصف الساعة فقط ولم ترسل خطاب تفعيل بند الشراء المنشور حاليًا في وسائل التواصل الاجتماعي ولو لم أكن في النادي في آخر يوم وتحدثت مع المسؤولين لما زلت معلقًا بين نارين ولكن لا أعلم لماذا لم ترد إدارة النادي على المحامي الذي خاطبها قبل انتهاء المدة بـ 5 أيام على الأقل، هي خاطبت الفتح فقط دون إبلاغ لجنة الاحتراف".

وأتم آل صالح مؤكدًا أنه لم يتلق بعد مكافأة فوز النصر بالدوري السعودي، مؤكدًا أنه حاليًا لاعب حر ينتظر قرار لجنة الاحتراف للسماح له بالانضمام لنادي الفتح السعودي.

