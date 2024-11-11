لتجنب رحيلهم مجانًا! .. النصر يتحرك لتجديد عقود "الثلاثي السعودي"

أكثر من لاعب ينتهي عقده مع النصر قريبًا..

يعمل مسؤولو نادي النصر السعودي حاليًا، على تجديد عقود 3 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل شهر يناير من عام 2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

النصر عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر نهائي السوبر السعودي، قبل أن يودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي، مع احتلال "المركز الثالث" في مسابقتي دوري روشن للمحترفين والنخبة الآسيوية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الإثنين، تعتزم إدارة شركة نادي النصر تقديم عروضها؛ لـ"تجديد عقود" المدافع المخضرم محمد آل فتيل، وثنائي خط وسط الفريق عبد الله الخيبري ومختار علي.

GOAL

الصحيفة كشفت عن أن الإدارة النصراوية تريد حسم هذا الملف بشكل سريع؛ خاصة أن الثلاثي السعودي سيدخل "الفترة الحرة" من عقودهم في يناير 2025، والتي تسمح لهم بالتوقيع مع أي فرق أخرى، دون الرجوع إلى إدارة النادي، على أن ينضموا إليها "مجانًا"، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

آل فتيل البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى النصر في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي؛ حيث خاض 43 مباراة رسمية مع قلعة العالمي، منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

ومن ناحيته.. انتقل الخيبري "28 سنة"، من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي إلى النصر، في يناير من عام 2021؛ مشاركًا في 185 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

وأخيرًا.. وقع مختار علي مع النصر في صيف عام 2019، قادمًا من نادي فيتيس أرنهيم الهولندي؛ حيث شارك في 50 مباراة رسمية مع العالمي حتى الآن، كما تخلل تلك الفترة "إعارتين" إلى الطائي والفتح السعوديين.