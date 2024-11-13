"سيدخلان الفترة الحرة في يناير" .. موقف ثنائي النصر من التجديد!

النصر يفتح ملف تجديد عقود أبرز اللاعبين..

كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، عن التطورات الخاصة بمستقبل اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ وذلك مع اقتراب الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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النصر عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر نهائي السوبر السعودي، قبل أن يودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي، مع احتلال "المركز الثالث" في مسابقتي دوري روشن للمحترفين والنخبة الآسيوية.

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وفي هذا السياق.. أوضح الرشيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أن الإدارة النصراوية لم تقدم أي عروض رسمية إلى المدافع علي لاجامي ومتوسط الميدان عبدالله الخيبري، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقوديهما - حتى الآن -؛ لكن من المتوقع أن يحدث ذلك، في الأيام القليلة القادمة.

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الرشيد أعلن أن لاجامي والخيبري وضعا التجديد لنادي النصر كـ"أولية"، قبل النظر إلى أي عروض أخرى؛ خاصة أن الثنائي سيدخلا "الفترة الحرة" في شهر يناير القادمة، والتي تسمح لهما بالتوقيع مع أي فريق آخر.

وأشار الإعلامي الرياضي المقرب من البيت النصراوي، إلى أن العقود الجديدة التي ستربط لاجامي والخيبري بقلعة العالمي؛ من المقرر أن تكون بين 3 أو 4 سنوات، أي حتى يونيو 2028 أو 2029.

لاجامي البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى النصر في صيف عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي؛ حيث لعب 104 مباريات رسمية - حتى الآن -، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

ومن ناحيته.. انتقل الخيبري "28 سنة"، من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي إلى النصر، في يناير من عام 2021؛ مشاركًا في 185 مباراة رسمية بمختلف المسابقات المحلية والخارجية، منذ ذلك الوقت وحتى الآن.