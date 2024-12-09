"مقابل 27 مليون ريال" .. عبدالله الخيبري يرد على عرض النصر لـ"تجديد عقده"

الجهاز الفني للنصر يعتمد على اللاعب في عديد المباريات..

رد اللاعب الدولي عبدالله الخيبري، متوسط ميدان نادي النصر السعودي، على العرض المقدم من مجلس الإدارة؛ من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي في صيف عام 2025.

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الخيبري البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2019، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي؛ حيث شارك في 189 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

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وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" عن قيادة الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي لنادي النصر، مفاوضات التجديد مع الخيبري؛ وذلك في محاولة للتوصل إلى اتفاق معه، قبل دخوله "الفترة الحرة" في يناير القادم، والتي تسمح له بالتوقيع لأي فريقٍ آخر.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هييرو عرض على متوسط الميدان الدولي السعودي، بناءً على اقتراح الإدارة، راتبًا إجماليًا يُقدر بـ27 مليون ريال في 3 سنوات، أي 9 ملايين في الموسم الرياضي الواحد، حتى 30 يونيو 2028.

وأعلنت الصحيفة "رفض" عبدالله الخيبري، العرض المقدم إليه من الإدارة النصراوية، حيث يرغب في زيادة المبلغ المالي؛ وسط تأكيدات على تواصل المفاوضات بين المدير الرياضي للنادي ووكيل اللاعب، في الأيام القادمة.

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جدير بالذكر أن الخيبري، لعب 21 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، منها 11 لقاءً في دوري روشن السعودي، وخمسة في أبطال آسيا للنخبة؛ دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.