"بسبب لعبة مشتركة مع نجم السعودية!" .. نهاية موسم مهاجم البحرين بـ"إصابتين خطيرتين"

بيان رسمي من المنتخب البحريني..

تلقى السيد هاشم عيسى، مهاجم منتخب البحرين الأول لكرة القدم ونادي الرفاع، ضربة قوية للغاية؛ بعد إصابته في مواجهة السعودية، مساء أمس الثلاثاء.

عيسى أصيب في اللحظات الأخيرة من عمر مباراة السعودية والبحرين، التي أقيمت على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، وانتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

إصابة المهاجم البحريني؛ جاءت بعد "لعبة مشتركة" مع عبدالله الخيبري، متوسط ميدان نادي النصر ومنتخب السعودية، الذي نزل بديلًا في الشوط الثاني من المباراة.

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وفي هذا السياق.. أعلن منتخب البحرين عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها السيد هاشم عيسى؛ أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وإلى جانب "الرباط الصليبي".. كشف المنتخب البحريني مساء اليوم الأربعاء، عن أن عيسى يُعاني من قطع في الغضاريف الهلالية الداخلية والخارجية للركبة.

ومن المقرر أن يخضع مهاجم نادي الرفاع، لـ"عملية جراحية" خلال الفترة القادمة، سيتحدد على إثرها مدة غيابه عن الملاعب؛ لكن.. بصفة عامة فإن موسمه الحالي "2024-2025"، قد انتهى.

جدير بالذكر أن منتخب البحرين، يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، من تصفيات كأس العالم 2026، برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، وبفارق الأهداف عن السعودية "الثالثة" وأستراليا "الوصيفة"، و5 نقاط عن اليابان "المتصدرة".