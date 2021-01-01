رد مفاجئ من عبد الرزاق حمد الله تعليقًا على براءته من لجنة الانضباط

براءة مهاجم النصر من الفعل المشين

علق المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، على قرار لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن براءته في أزمة مواجهة الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين.

البعض اتهم المهاجم المغربي بالتعدي الجسدي والمعنوي على وليد الأحمد؛ لاعب الفيصلي، مطالبين لجنة الانضباط بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

اللجنة أصدرت قرارها اليوم الخميس، ببراءة حمد الله، بعد الاستماع لأقوال الأحمد، لكنه عاقبته بالإيقاف لمدة مباراتين مع تغريمه 10 آلاف ريال، على إثر تصرفه مع أحد المصورين عقب نهاية اللقاء. (طالع التفاصيل)

حمد الله وجه تعليقه لمن اتهمه بفعل مشين وبخدش الحياء، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فمن عفى وأصلح فأجره على الله".

فمن عفى و أصلح فأجره على الله 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/Vo8KARQrdb — عبدالرزاق حمدالله - abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) April 15, 2021

يذكر أن مواجهة النصر والفيصلي، انتهت بإقصاء العالمي بالهزيمة بهدف نظيف، رغم أن العنابي كان يلعب بعشرة لاعبين طوال 80 دقيقة.

وافتتح العالمي مشواره في دوري أبطال آسيا أمس الأربعاء، بالتعادل أمام الوحدات الأردني سلبيًا دون أهداف، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.